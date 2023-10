Incidente a Catania, scontro tra 3 auto: si registrano lunghe code

Nuovo incidente sulle strade siciliane: questa volta l'impatto è stato tra tre auto. Non si registrano feriti gravi ma il traffico è in tilt.

Un ennesimo incidente si è verificato sulle strade siciliane, in particolare nel territorio etneo. Infatti, questa volta l’impatto è avvenuto tra tre auto 2 chilometri prima di raggiungere il casello di San Gregorio.

L’impatto, avvenuto sulla carreggiata in direzione Catania, ha mandato il traffico in tilt. A tal proposito, sul posto si è reso necessario l’intervento della Polizia Stradale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi del caso. Presenti sul luogo dell’impatto anche le ambulanze del 118, per soccorrere gli occupanti dei mezzi coivolti. Fortunatamente, secondo quanto riportato, non si registrano feriti gravi, sebbene una persona sia stata condotta in ospedale per le ferite riportate. Si indaga sulla dinamica dell’incidente mentre sul luogo dov’è avvenuto il sinistro si registrano lunghe code.