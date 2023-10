Catania, ha un malore alla guida: 63enne si schianta contro Archi della Marina

Un 63enne catanese è stato salvato dopo aver avuto un malore alla guida ed essersi schiantato contro gli Archi della Marina a Catania.

Ieri pomeriggio, un uomo di 63 anni ha avuto un malore mentre si trovava alla guida a Catania. In particolare, l’uomo è stato vittima di un infarto mentre guidava il proprio furgone su via Dusmet per rientrare a casa. In seguito al malore improvviso, l’uomo ha invaso la corsia che va nel senso opposto, scontrandosi con un’auto e andando a sbattere contro gli Archi della Marina.

Nello stessa strada si trovava anche un finanziere fuori servizio che ha deciso di intervenire quando ha notato l’accaduto. Subito il finanziere ha estratto l’uomo dall’auto, prestandogli le prime cure mentre un passante ha richiamato l’attenzione di una pattuglia della Guardia di Finanza in transito sulla strada. A quel punto, gli uomini in divisa sono intervenuti per soccorrere il 63enne praticandogli un massaggio cardiaco e procedendo a chiamare con urgenza il 118.

Fortunatamente, grazie all’intervento dei militari, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere poco prima dell’arrivo dell’ambulanza. A quel punto è stato predisposto il trasferimento del 63enne nell’ospedale più vicino per sottoporlo essere sottoposto a un urgente intervento chirurgico salvavita.