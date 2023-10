Catania, blitz in centro: sgomberato bazar abusivo

Sgomberato bazar abusivo a San Berillo durante un blitz: l'intervento della Polizia dopo le lamentele dei cittadini indignati.

Questa mattina si è svolto, nel quartiere di San Berillo Vecchio, lo sgombero di un bazar abusivo che era stato più volte segnalato dai cittadini preoccupati.

La polizia, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della nettezza urbana sono intervenuti nell’aerea per un’azione diretta dal Ministero dell’Interno e basata su specifiche strategie per il ripristino della sicurezza pubblica nel quartiere di San Berillo. La zona è anche nota per essere una piazza di spaccio.

La situazione era ormai ingestibile: si trattava di un vero e proprio bazar abusivo, con servizi igienici in condizioni pessime, animali che vivevano nella sporcizia e cucine all’aria aperta. All’operazione di sgombero era presente anche il sindaco Enrico Trantino. “Questa è una situazione abusiva che va oltre ogni immaginazione ed è giusto che sia rimossa” ha dichiarato il primo cittadino in merito alla condizione dell’area.