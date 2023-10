Disservizio idrico nel Catanese: orari e zone coinvolte

Sono diverse le zone del Catanese dove durante la giornata odierna sarà previsto un disservizio idrico: ecco l'elenco.

Un nuovo disservizio idrico si verificherà nel corso della giornata odierna in più parti della provincia di Catania. Infatti, secondo quanto riportato dall’Acoset, nel corso della mattinata odierna, dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.00 sarà necessario staccare la corrente elettrica agli impianti di sollevamento di Pozzo Rindone per effettuare lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza della cabina elettrica.

A tal proposito, potrebbero verificarsi dei disservizi idrici nei comuni di San Giovanni La Punta e di San Gregorio. Acoset ha anche specificato che, a fine lavori, gli impianti verranno immediatamente riavviati. Tuttavia, per la normalizzazione del servizio bisognerà attendere i necessari tempi tecnici di riempimento della condotta.

In aggiunta al disservizio idrico già citato, nel pomeriggio di oggi, potrebbe mancare l’acqua in altri comuni del Catanese. Infatti, secondo quanto comunicato dalla società di gestione dei servizi idrici, a partire dalle ore 14.00 e fino alle 17.00 sarà necessario effettuare lavori di manutenzione cabina elettrica di Monte Difeso. Ciò comporterà disservizi idrici che si risolveranno a fine lavori considerando i tempi tecnici di riempimento condotte. In questo caso, i comuni etnei interessati dal disservizio idrico saranno quelli di Nicolosi, Pedara e Trecastagni.