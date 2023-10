Sicilia, morto a seguito di vaccino anti-Covid: gup archivia l’inchiesta

Il gup ha archiviato l'indagine in merito alla morte di Stefano Paternò, deceduto 12 ore dopo la somministrazione del vaccino.

“Il processo è ascrivibile alla risposta individuale al vaccino indotto da uno stato di sensibilizzazione al Sars-Cov-2, contratto in via asintomatica“: lo ha decretato Carmen Scapellato, gup di Siracusa, disponendo quindi l’archiviazione del procedimento per omicidio colposo a carico di Lorenzo Wittum, legale rappresentante di Astrazeneca, in merito al decesso di Stefano Paternò che il 9 marzo 2021 era deceduto dopo 12 ore la somministrazione del vaccino anti-Covid.

A seguito della morte di Paternò, sottufficiale della marina militare di Augusta, erano difatti state aperte le indagini “articolate e complesse” — come affermato dal Giudice dell’udienza preliminare — grazie alle quali è stato appurato che il “lotto al centro dell’inchiesta non presentava alcuna anomalia“.