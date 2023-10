Sicilia, esplodono 2 bombole: fiamme in un appartamento

Un rogo è scoppiato in un appartamento in Sicilia in seguito all'esplosione di due bombole: sul posto i Vigili del Fuoco.

Sicilia: un rogo si è sviluppato in un appartamento a Briga Marina, frazione di Messina. A dare origine all’incendio è stata l’esplosione di due bombole. Salvi i coniugi anziani che vivono nella casa dov’è scoppiato l’incendio.

Secondo quanto riportato, la facciata della palazzina che si trova di fronte all’appartamento è rimasta danneggiata a causa dell’esplosione. Il muro in cemento armato sarebbe stato sfondato, ma non ci sarebbero feriti anche in questo caso. Sul luogo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, per spegnere il rogo e accertare le cause dell’esplosione. Presenti sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e il 118.