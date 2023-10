Sicilia, fuochi d’artificio per festeggiare compleanni: denunciate 3 persone

Accendevano fuochi d'artificio per festeggiare il compleanno: violate le misure di sicurezza in luogo pubblico.

Nei giorni scorsi nel comune di Vittoria le pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno individuato e denunciato 3 persone con l’accusa di accensione abusiva di fuochi pirotecnici in luogo pubblico.

Il primo episodio si è verificato nei pressi di piazza Giordano Bruno dove un giovane ragazzo di 20 anni ha ben pensato di festeggiare il suo compleanno in compagnia di amici e allo scoccare della mezzanotte a suon di fuochi d’artificio ha poi fatto partire un vero e proprio spettacolo pirotecnico in onore del suo evento. A distanza di una notte si sono verificati altri due episodi, uno in via San Martino e un altro in piazza arciprete Ricca, entrambi “gli eventi” erano compleanni, nello specifico un 52esimo ed un 39esimo.

Per questi ultimi gli agenti hanno rilevato l’infrazione della contravvenzione penale che vieta e punisce chiunque, senza licenza delle autorità competenti, accende fuochi d’artificio o fa esplosioni pericolose. Il questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore a conclusione delle tematiche approfondite in Prefettura in sede di Comitato Provinciale e per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha emanato alcune ordinanze di servizio che prevedono il coinvolgimento sinergico delle forze di polizia.

Queste misure sono necessarie per prevenire qualsiasi turbamento della sicurezza urbana ed evitare l’accensione abusiva dei fuochi d’artificio.