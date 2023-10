Sicilia, visita un immobile ma crolla sottotetto: la caduta uccide il 22enne

Non ce l'ha purtroppo fatta il giovane 22enne che, domenica scorsa, era precipitato da un sottotetto, battendo la testa ed entrando in coma.

Ha lottato ma non ce l’ha purtroppo fatta, Matteo Battaglia, il giovane di 22 anni che, la scorsa domenica, era precipitato da un sottotetto. Una caduta che aveva messo il ragazzo in condizioni fin da subito disperate.

Al momento della tragedia, Matteo si trovava in compagnia della fidanzata per visionare un immobile sito in via Generale Amato, a Comiso, luogo in cui proprio la ragazza avrebbe voluto aprire un’attività. Qui, il cedimento di un sottotetto e la caduta del ragazzo per circa 3 metri di altezza, finendo col battere la testa per terra.

All’arrivo dei soccorsi, le condizioni del giovane sono immediatamente parse disperate. Matteo era inizialmente stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria ma, in considerazione delle ferite da lui riportate, il personale medico aveva optato per il trasferimento a Catania. Giunto in ospedale, il 22enne era già in coma.

Un’orribile notizia per i parenti e gli amici di Matteo, giovane appassionato di sport e sfegatato tifoso del Milan, di fronte all’impotenza data da un incidente che sembra sempre più ingiusto.