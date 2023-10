Controllo numerico dei cinghiali: la Regione forma i “cacciatori” per prevenire peste suina

Saranno formati dalla Regione i collaboratori che dovranno occuparsi del controllo numerico dei cinghiali.

L’amministrazione regionale, come disposto dal Commissario nazionale, ha messo a punto un Piano di interventi urgenti per prevenire i casi di peste suina africana, ultimamente in aumento nella fauna locale.

Il piano prevede infatti che vengano impiegati circa 570 coadiutori, formati tramite i corsi promossi Dipartimento dello Sviluppo Rurale, i quali dovranno occuparsi del controllo numerico dei cinghiali.

“Il Corpo forestale della Regione Siciliana – ha affermato Elena Pagana, assessore al Territorio e all’Ambiente – ha messo a disposizione le competenze specifiche del suo personale per garantire una formazione adeguata a dare risposte ai territori in cui si registra una eccessiva presenza di suini selvatici e il problema è particolarmente sentito“.

La ripartizione, per provincia, dei collaboratori formati ed abilitati prevede: