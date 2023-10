Incidente mortale nel Catanese: una vittima e un ferito grave

Un nuovo incidente mortale sulle strade siciliane: a perdere la vita è un giovane di 22 anni. Grave un altro 20enne coinvolto.

Le strade siciliane tornano a macchiarsi di sangue: un nuovo incidente mortale si è verificato nel Catanese. In particolare, il sinistro è avvenuto lungo la Strada Statale 121, sulla carreggiata che da Paternò porta verso Catania. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave: le persone coinvolte sono giovanissime.

Infatti, la vittima è un 22enne di Adrano, mentre il ferito grave è un 23enne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Purtroppo, il 118 non ha potuto far altro che constatare la morte della vittima, oltre ad organizzare il trasferimento all’Ospedale San Marco di Catania per il 23enne ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Paternò con più pattuglie, che hanno bloccato il traffico per il tempo necessario ad effettuare i rilievi del caso. Il traffico è andato in tilt, con code considerevoli fino a Paternò.

Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un incidente autonomo: il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto all’altezza del primo ponte Graci, a pochi metri dall’uscita per il centro commerciale Etnapolis. Il ragazzo si sarebbe quindi schiantato contro il guardrail, per poi essere sbalzato dall’altra parte della carreggiata.