Vendemmia, sanzioni per aziende vitivinicole: controlli anche nel Catanese

Controlli e sanzioni da parte del Nas anche nella provincia di Catania. In tutta Italia multe oltre 280 mila euro e 218 operatori segnalati.

Contestualmente al periodo stagionale di raccolta delle materie prime e dell’avvio della fase produttiva del vino, il comando dei carabinieri per la Tutela della Salute ha condotto una vasta campagna di controllo in tutto il territorio nazionale.

I controlli, svolti nel mese di settembre, sono stati dedicati al settore di produzione e commercializzazione dei vini.

Nello specifico vi era la volontà di intensificare i controlli svolti dai Nas, per verificare e identificare le pratiche di vinificazione illecite o pericolose per la salute.

A seguito dei controlli svolti dai carabinieri dei Nas sono emerse delle irregolarità anche nella provincia di Catania. Nello specifico i controlli hanno fatto emergere due aziende vitivinicole della provincia etnea dove si è proceduto al sequestro di 700 litri di vino bianco, evidentemente riposto in vasi vinari non identificati e privi di tracciabilità, di 10 kg di trucioli di rovere (usati come coaudiuvante tecnologico sui vini DOP) e di tre vasi vinari non registrati.

Sempre nel Catanese, presso un’altra azienda, sono stati sequestrati 1200 litri di prodotto vinoso (contenuto in un vaso privo di qualsiasi registrazione sanitaria), e di 38 kg di sostanza zuccherina impropriamente usata nelle pratiche enologiche di vinificazione. Il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 90 mila euro.