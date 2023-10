Sicilia, raid punitivo contro commerciante: 5 arresti per estorsione e lesioni gravi

La Polizia di Stato ha arrestato 5 persone accusate di tentata estorsione e lesioni gravi. Di seguito, le indagini.

Il titolare di una rivendita di fiori a Gela è stato aggredito nella notte. A seguito delle indagini della procura di Caltanissetta è stata già emessa un’ordinanza cautelare a carico di cinque persone, per tentata estorsione e lesioni gravi.

La Polizia di Stato aveva già iniziato le indagini a febbraio, quando il commerciante aveva segnalato le richieste di estorsione di un suo concorrente facente parte della ”stidda” gelese, ma la prima vera aggressione sarebbe avvenuta solo ieri sera: uno degli indagati, presentandosi come boss mafioso, ha aggredito violentemente il commerciante e alcuni suoi parenti, a seguito della richiesta negata di una somma di denaro da versare come presupposto per poter continuare la sua attività, al cimitero ”Farello”, senza ripercussioni.