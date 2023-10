Gdf Catania, carburante non a norma: sequestrati 26 mila litri di gasolio

Sequestrati 23mila di litri di gasolio non a norma, a seguito dei controlli della Guardia di finanza del comando provinciale di Catania.

La Guardia di finanza del comando provinciale di Catania dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sequestrato oltre 23mila litri di gasolio per autotrazione, poiché non a norma, in quanto più infiammabile rispetto a quanto prevede il regolamento del settore.

L’ operazione ha portato alla denuncia di 7 gestori di impianti di carburanti alla procura di Catania, per frode in commercio e per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.

I controlli nel capoluogo etneo sono stati eseguiti da finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria etneo e da funzionari degli Uffici delle dogane di Catania e Antifrode di Palermo con il supporto tecnico dei laboratori chimici mobili di Adm che, nell’arco di quattro giorni, hanno monitorato oltre 80 siti.