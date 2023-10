Incidente stradale nel Catanese, scontro frontale tra 2 auto: una donna ferita

Scontro frontale tra 2 auto nel Catanese. Rimasta ferita una conducente di uno dei veicoli: ricostruzione delle dinamiche in corso.

Ancora incidenti nei pressi della strada statale 121, a Paternò. Nella mattinata di oggi, infatti, due auto, una Lancia Y e una Fiat Punto, sono state coinvolte in uno scontro frontale. È accaduto nel prolungamento di via Vittorio Emanuele, prima di accedere alla rampa per immettersi nella superstrada.

A seguito dello scontro, la conducente della Fiat Punto è rimasta ferita. Sul posto, intervenute 2 ambulanze del 118 e una pattuglia della polizia locale per ricostruire le dinamiche del sinistro.