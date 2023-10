Sicilia, lite tra ragazzini: accoltellato un 11enne

Due minorenni, di 12 e 11 anni, sono stati protagonisti di una lite sfociata in accoltellamento. Le indagini sono ancora in corso.

Nella serata di ieri, nel Siracusano ed in particolare in contrada Cicogna, a Portopalo di Capo Passero, un 12enne ed un 11enne sono stati protagonisti di una lite sfociata in accoltellamento.

I minorenni, secondo la ricostruzione dei fatti, stavano litigando in strada, quando poi il 12enne ha accoltellato l’altro al collo, procurandogli lesioni solo superficiali, guaribili in 30 giorni di prognosi. I soccorsi sono stati chiamati da un passante, ma adesso i militari dell’Arma stanno indagando, interrogando i possibili testimoni della vicenda.