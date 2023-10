Catania, arrestato pusher: si è finto cliente in un salone da barba

Per sfuggire ai carabinieri, un giovane si è nascosto dentro un salone di un barbiere, fingendosi un cliente. Sequestrati 110 grammi di droga.

Catania si sa è una città frenetica, un continuo viavai di gente, ma a destare sospetti è stato un anomalo andirivieni di giovani nei pressi del Castello Ursino. Nello specifico ad attirare l’attenzione della squadra antidroga di Catania è stato un giovane ragazzo di 17 anni frequentemente attorniato da persone.

Il rituale era sempre lo stesso: le persone si avvicinavo velocemente al ragazzo e poi andavano via. Insospettiti da questo atteggiamento ambiguo i militari hanno deciso di effettuare un controllo, ed è qui che è scattato l’inseguimento. Il 17enne ha tentato la fuga per le vie limitrofe alla piazza facendo cadere dietro di se la droga in suo possesso.

Uno dei militari si è occupato di recuperare la droga dalla strada, mentre un altro militare in sella ad uno scooter ha continuato ad inseguire il giovane ragazzo che si era rifugiato dentro al salone di un barbiere fingendosi un cliente. Escamotage sicuramente ingegnoso ma poco utile, il 17 enne è stato scoperto e poi bloccato dai militari giunti in supporto alla squadra precedente.

Il fuggitivo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e ne ha convalidato l’arresto con annesso affidamento ad una comunità di recupero.