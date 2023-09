Lampedusa, sbarchi senza sosta: previsti trasferimenti migranti

All'hotspot di Lampedusa continuano gli sbarchi di migranti: di seguito i dettagli sulla situazione attuale.

L’hotspot di Lampedusa continua ad accogliere senza sosta sempre nuovi migranti, nonostante gli sforzi per svuotare la struttura di accoglienza. In particolare, durate la scorsa notte sono arrivati altre settantacinque persone dal Nord Africa. Tra queste, 18 sono state rintracciate dai carabinieri sulla spiaggia di Cala Croce e 57 trasbordate dalla nave Cassiopea sulla motovedetta Cp327 della Capitaneria, che le ha condotte a molo Favarolo.

Tutti i migranti arrivati nelle scorse ore sono partiti da Zwara e Tripoli in Libia, ma sono originari di Egitto, Sudan, Somalia, Palestina, Siria, Yemen, Etiopia e Bangladesh.

Durante la giornata di ieri, c’erano già stati 19 approdi in 24 ore, per un totale di 631 persone: adesso sono 1.161 i migranti ospiti a Lampedusa, tra cui 295 minori non accompagnati. Ieri, inoltre, sono avvenuti diversi trasferimenti, programmati dalla prefettura di Agrigento e coordinati dalla polizia. In tutto, sono stati 1.269 i profughi spostati in 24 ore. Per la mattinata, la prefettura ha disposto lo spostamento di altri 350 migranti che approderanno a Porto Empedocle.