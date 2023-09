Aeroporto Catania, incendio nei pressi dello scalo: voli dirottati

Incendio all'aeroporto di Catania: un rogo di sterpaglie nei pressi della zona dello scalo etneo ha causato ritardi e dirottamenti.

Non c’è pace per l’aeroporto di Catania: un nuovo incendio divampato fuori dall’area dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa sta causando dei problemi ai movimenti dello scalo.

L’incendio ha causato diversi ritardi nelle partenze e negli arrivi e il dirottamento di alcuni voli. Il motivo dello spostamento è il fumo, in quanto avrebbero potuto ostacolare il traffico aereo. Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, le fiamme hanno avuto origine da delle sterpaglie in via Passo del Fico, zona di centri commerciali. Sul posto è intervenuta la forestale e sono sono state inviate due autopompe e un’autobotte.

L’incendio si è verificato nel primo pomeriggio e alle ore 16.50 l’aeroporto etneo ha resto noto tramite i propri canali social che le operazioni di volo sono tornate alla normalità. Tuttavia, nell’avviso è stato riportato che fino alle ore 17 avrebbero potuto verificarsi ritardi e altri disagi.