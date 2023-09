Nuovo nome per una via di Catania: a chi sarà intitolata e perché

Nuovo nome in arrivo per una via in zona Bicocca della città di Catania: ecco a chi sarà intitolata e perché.

Sono in arrivo delle modifiche alla toponomastica di Catania. Infatti, il Comune di Catania ha reso nota la prossima intitolazione di una via della città. La strada si trova in zona Bicocca, nei pressi del MAAS, e la via sarà dedicata a don Oreste Benzi, il sacerdote scomparso nel 2007.

“Infaticabile apostolo della carità” come lo definì Benedetto XVI, Don Oreste Benzi si è occupato per tutta la vita degli ultimi e ha fondato la Comunità Papa Giovanni XXIII. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà venerdì 22 settembre alle ore 16, alla presenza del Sindaco Enrico Trantino e dell’arcivescovo Luigi Renna, che scopriranno la targa con la nuova intitolazione.

La via scelta per il nuovo nome è significativa. Infatti, lungo la strada ha sede una casa famiglia per l’accoglienza di minori e persone fragili, un laboratorio di miele della cooperativa sociale “Rò la Formichina”, un orto biologico della cooperativa sociale agricola “Villaggio del Magnificat” e un Giardino Laudato si, realizzato fra gli altri dall’Arcidiocesi. Si tratta di realtà promosse dalla Comunità Papa Giovanni XXIII per favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità o che sono state escluse dalla società a causa del loro passato.