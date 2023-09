Incendio Aeroporto Catania: la lista dei voli dirottati

Un incendio nei pressi dell'aeroporto di Catania sta causando numerosi problemi ai movimenti nello scalo: ecco l'elenco dei voli dirottati.

Un incendio che si è sviluppato nei pressi dell’aeroporto di Catania sta causando diversi problemi al traffico aereo sullo scalo etneo. Infatti, sono diversi i voli che sono stati dirottati o che sono in ritardo in seguito all’incendio. La motivazione di questi disagi è il forte fumo nella zona dello scalo etneo, che non permette di effettuare le operazioni di volo in sicurezza. L’incendio si è verificato nel primo pomeriggio e alle ore 16.50 l’aeroporto etneo ha resto noto tramite i propri canali social che le operazioni di volo sono tornate alla normalità. Tuttavia, nell’avviso è stato anche riportato che fino alle ore 17 avrebbero potuto verificarsi ritardi e altri disagi.

Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, l’incendio di sarebbe sviluppato perché delle sterpaglie nella zona dell’aeroporto hanno preso fuoco. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, presente anche la Forestale. Di seguito, l’elenco completo dei voli che sono stati dirottati.