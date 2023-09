Stasera in TV: in onda “Il miglio verde” e “Mediterraneo”

Primo giorno del weekend da dedicare al riposo? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in TV.

The Last Duel [Canale 5, ore 21.20]: Film storico del 2021, con Matt Damon nei panni di Jean de Carrouges e Adam Driver in quelli di Jacques Le Gris. Ambientato nel 1300, i due uomini sono scudieri del re Carlo VI e combattono agli ordini del feudatario Pierre D’Alençon, interpretato da Ben Affleck. Tuttavia, pian piano iniziano ad esserci alcuni problemi tra i due amici, che sfociano in un duello all’ultimo sangue.

Mediterraneo [Cine 34, ore 21.00]: Grande film del 1991 di Gabriele Salvatores che vinse il premio Oscar come miglior film straniero. Racconta le avventure di un gruppo di soldati italiani in occupazione in un’isola greca isolata e senza interesse strategici durante la guerra.

Il miglio verde [IRIS, ore 21.00]: Capolavoro del 1999 con Tom Hanks nel cast, racconta la storia di un uomo, condannato ingiustamente a morte e destinato a percorrere il miglio verde. Questo è l’ultimo miglio che percorre un condannato a morte prima della sua esecuzione. Tuttavia, l’uomo ha dei misteriori poteri di guarigione.