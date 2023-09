Stasera in TV: in onda “Ulisse” e “Volevo nascondermi”

Se il weekend sembra ancora troppo lontano e le prime piogge spingono a rimanere a casa, ecco i suggerimenti su cosa guardare stasera in TV.

Se il weekend è lontano come i cinema Catania e si prospetta una serata di relax come unica salvezza, ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di questa sera.

Ulisse: il piacere della scoperta – Petra e i tesori della Giordania [Rai Uno, ore 21.25]: Si ritorna a viaggiare e a “scoprire” il mondo con Alberto Angela e Ulisse. In questa puntata, la protagonista sarà la città di Petra, città dimenticata e riscoperta solo nell’Ottocento. Da qui si partirà alla scoperta della meravigliosa terra della Giordania.

Rimetti a noi i nostri debiti [Rai Due, ore 21.20]: Film del 2018 con Claudio Santamaria e Marco Giallini nel cast. Il primo interpreta Guido, uomo che tira avanti come può tra lavori saltuari e tanti debiti. Giallini è invece Franco, esperto di recupero crediti, che dovrà istruire Guido quando l’unica via per salvarsi dagli strozzini sarà diventare lui stesso un esattore gratis fino ad estinguere il proprio debito. Presto Guido dimostrerà di essere tagliato per quest’attività, ma davanti a persone senza più nulla non gli sarà semplice portare avanti il suo interesse.

Volevo nascondermi [Rai Tre, ore 21.40]: Film biografico con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue. Dall’animo naif e immaginifico, Ligabue è stato un bambino solo ed emarginato che ha trovato nella pittura la salvezza per esprimersi e farsi amare dagli altri.

L’inferno di cristallo [Warner TV, ore 21.30]: Classico degli anni ’70 con Paul Newman, Steve McQueen e William Holden nel cast. Il grattacielo più alto del mondo viene inaugurato ma all’ottantesimo piano scoppia un incendio che presto si propaga in tutto l’edificio.