Stasera in tv: in onda “Sister Act 2” e “Into Darkness – Star Trek”

Nessuna voglia di uscire per recarsi ad un cinema Catania? Ecco di seguito alcune alternative di programmi da guardare comodamente a casa.

Cinema Catania difficili da raggiungere? Ecco per voi qualche proposta sui programmi da guardare stasera in tv nella comodità della propria casa.

Sister Act 2 – Più svitata che mai [Rai 1, ore 21.25]: Le suore del convento di Santa Caterina si trovano adesso a San Francisco, in una scuola in condizioni per niente ottime e ragazzi difficili da gestire. Non resta che affidarsi di nuovo a Deloris, che è tornata al suo vero mestiere di cantante a Las Vegas. Nonostante ciò, riuscirà a risolvere tutti i problemi e ad entusiasmare gli studenti, amalgamandoli in un ottimo coro.

Pallavolo – Europei 2023 – Germania vs Italia [Rai 2, ore 21.00]: Pallavolo Maschile, Girone A, 5a giornata, Germania-Italia.

A-X-L: Un’amicizia extraordinaria [Canale 27, ore 21.10]: Un giovane biker si imbatte in un sofisticato cane robot: insieme scapperanno dagli scienziati che lo hanno progettato per scopi militari.

Into Darkness – Star Trek [Cielo, 21.25]: I membri dell’equipaggio dell’Enterprise si ritrovano di fronte ad un’implacabile forza di terrore. Con un obiettivo personale da portare a termine, il capitano Kirk (Chris Pine) conduce una caccia all’uomo che spinge l’equipaggio verso una partita a scacchi con la morte, durante la quale alcuni legami si rafforzeranno ed altri invece saranno spezzati.