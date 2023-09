Stasera in TV: in onda “Sherlock Holmes” e “Benvenuti al Nord”

I consigli della redazione di LiveUnict sui film da guardare stasera, martedì 5 settembre, sul piccolo schermo.

Stasera in TV: se i cinema Catania sono affollati e difficili da raggiungere, nel palinsesto di questo martedì sera sul piccolo schermo ci sono interessanti film da non perdere. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Sherlock Holmes [Mediaset 20, ore 21:04]: Il film si apre con il celebre detective Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) e il suo fedele amico, il dottor John Watson, che stanno per risolvere un caso. Holmes ha catturato Lord Blackwood (interpretato da Mark Strong), un pericoloso criminale che praticava la magia nera e commetteva omicidi rituali. Blackwood viene condannato a morte e giustiziato. Ma il caso non è finito qui.

Benvenuti al Nord [Canale 5, ore 21:21]: Il film inizia con Alberto Colombo (interpretato da Claudio Bisio), un dirigente delle poste di una piccola città nel sud dell’Italia, che viene trasferito a Milano come punizione per un errore commesso in precedenza. Alberto è preoccupato di trasferirsi nel nord, poiché ha sentito molte storie negative sulla vita e le persone del nord dell’Italia.

Demolition Man [Canale 27, ore 21:10]: Nel 1996, l’agente di polizia di Los Angeles, John Spartan (interpretato da Sylvester Stallone), viene chiamato per fermare un pericoloso criminale noto come Simon Phoenix (interpretato da Wesley Snipes), che ha preso in ostaggio degli ostaggi all’interno di un edificio. Nonostante le sue abilità superiori, Spartan non riesce a impedire che l’edificio esploda e, pur salvando gli ostaggi, viene accusato di causare la loro morte.