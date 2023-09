Stasera in TV: in onda “Gunpowder milkshake” e “Nico”

Tristi per la fine dell'estate? La redazione di LiveUniCT vi consiglia i titoli sul piccolo schermo di stasera per distrarsi un po'.

Gunpowder milkshake [Rai2, ore 21:20]: Il film segue un’assassina professionista di nome Sam, interpretata da Karen Gillan, che lavora per una misteriosa organizzazione criminale. Quando una missione va storta, Sam si trova a dover proteggere una giovane ragazza di nome Emily, interpretata da Chloe Coleman, da pericolosi criminali.

Lucy [Italia1, ore 21:20]: Il film ruota attorno a una giovane donna di nome Lucy (interpretata da Scarlett Johansson) che viene coinvolta involontariamente in un oscuro traffico di droga. I trafficanti la costringono a svolgere il ruolo di corriere della droga, impiantandole una sostanza sperimentale nel suo corpo.

Nico, Above the Law [Mediaset20, ore 21:04]: Nico Toscani, un ex agente della CIA, diventa un poliziotto di Chicago. L’uomo scopre che un traffico di droga internazionale sta avendo luogo nella sua città ed è legato a operazioni segrete della CIA. Determinato a fermare il traffico di droga e smascherare i responsabili, Nico si scontra con una rete di criminali, spie e agenti governativi corrotti.