Stasera in TV: in onda “Italia VS Ucraina” e “Brooklyn”

Troppo caldo per raggiungere un cinema Catania? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Calcio- Qualificazioni Europei 2024- Italia VS Ucraina [Rai Uno, ore 20.30]: Sesta partita di qualificazione per l’Italia di Spalletti, che affronterà in un match delicato l’Ucraina.

Brooklyn [Canale5, ore 21.20]: Elis è una giovane emigrante in cerca di una nuova vita a Brooklyn, la nostalgia di casa finisce quando si innamora di un uomo.

The day after tomorrow [ItaliaUno, ore 21.20]: Le previsioni di un climatologo non vanno ascoltati, mentre l’inizio di una nuova era glaciale sulla Terra si avvicina sempre di più.

Il respiro della libertà [RaiDue, ore 21.20]: In una piccola città invasa dagli americani, Marie attende il ritorno del suo fidanzato, ma la sua vita cambierà quando conoscerà un soldato di colore.