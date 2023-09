Stasera in TV: in onda “Interstellar” e “Cinquanta sfumature di grigio”

L'aria frizzantina di settembre ci tiene incollati sul divano: se non vuoi rinunciare ad un bel film come nei cinema Catania, ecco alcune proposte.

Interstellar [ItaliaUno, ore 21.20]: Un gruppo di scienziati, sfruttando un whormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cerca di esplorare nuove dimensioni. Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell’umanità.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre [canale 20, ore 21.04]: L’investigatore Sherlock Holmes, in compagnia dell’assistente Watson, è chiamato ad indagare sulla misteriosa morte del principe d’Austria. Molto più complicata del previsto, la risoluzione del caso porterà tutti quanti in un pericoloso viaggio per l’Europa, dall’Inghilterra fino in Svizzera.

Cinquanta sfumature di grigio [Canale 30, ore 21.10]: Pura passione tra Anastasia Steele e il tormentato miliardario Mr Grey.

I pinguini di Mr. Popper [Canale 9, ore 21.25]: Mr. Popper è un uomo d’affari di New York che, all’improvviso, viene raggiunto da sei pinguini. Non avendo altro luogo, li prende in casa, trasformando il suo appartamento in una sorta di zoo. Ma naturalmente un simile cambiamento – insieme alla frequentazione assidua dei pinguini – non può non avere riflessi importanti sulla sua vita e sul suo lavoro.