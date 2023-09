Starbucks in Sicilia: un sogno che potrebbe diventare realtà

Tutti gli italiani hanno sognato l'apertura di una caffetteria Starbucks nel Bel Paese. Adesso la catena potrebbe aprire un punto vendita anche in Sicilia.

Chi non ha mai desiderato di avere sotto casa una caffetteria Starbucks, con le sue ricette innovative e gustose? Adesso il sogno potrebbe diventare realtà. Howard Schultz, fondatore della catena internazionale, è intervenuto a Marinella di Selinunte (Trapani) in occasione della presentazione del club degli agricoltori del Belìce. L’uomo d’affari ha infatti scelto le produzioni siciliane per la sua linea di bevande Oleato, che unisce il caffè e l’olio extravergine di Partanna.

“Siamo qui per sostenere gli agricoltori del territorio. Ho conosciuto questo olio durante un incontro con Tommaso Asaro e fu lui a raccontarmi che ogni mattina prende un cucchiaio di olio e ne rimasi colpito. Da lì è nato l’interesse verso il prodotto e abbiamo iniziato a fare alcuni test tra caffè e olio e l’abbinamento è stato straordinario“, ha detto Schultz. Dall’incontro tra l’olio di Partanna ed il caffè arabica Starbucks è nata così la linea di bevande Oleato.

In Sicilia l’imprenditore è tornato per raccontare l’esperienza degli Starbucks Farmer Support Centers, centri di supporto agli agricoltori, che vorrebbe allargare al Belìce. “Noi mettiamo a disposizione la nostra conoscenza, le nostre risorse, la nostra filosofia di economia open source per il futuro di questa Valle“. Infine, Schultz ha anche parlato di una possibile nuova apertura di Starbucks: “Proporrò l’apertura di un locale in Sicilia a Percassi, nostro partner in Italia, che incontrerò a Milano“. Si attendono, dunque, novità.