Presto 2 termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: “I rifiuti diventeranno risorsa”

“Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Frattin ci darà i poteri commissariali che permetteranno di costruire in Sicilia due termovalorizzatori. I rifiuti diventeranno una risorsa e produrranno energia“, ha dichiarato stamattina il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, a seguito dell’incontro con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Frattin.

Il governatore ha parlato a margine della presentazione del “Bellini International Context” in programma a Catania, Palermo e Messina da settembre al 6 ottobre, spiegando che presto una norma operativa consentirà alla Regione di poter realizzare uno o più termovalorizzatori, secondo le procedure.

“Noi vigileremo in maniera rigorosissima sulla burocrazia affinché questa scommessa non vada persa perché i siciliani chiedono una politica dei rifiuti rigorosa – ha commentato Schifani -. Sarebbe una soluzione all’emergenza dei rifiuti e la possibilità che questi si trasformino in energia. Ce la metteremo tutti come giunta regionale e sicuramente l’intera maggioranza mi sarà solidale“.