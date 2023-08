Meteo Sicilia, tra allerta rischio incendi e calo delle temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: persiste il rischio incendi nell'Isola, nonostante un sensibile calo delle temperature per oggi e domani.

Meteo Sicilia: persiste l’allerta incendi nell’Isola, con province che si colorano di giallo e altre di rosso, come segnalato dal bollettino della protezione civile, valido già dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 30 agosto, e per tutta l’intera giornata di domani. Sicilia che, tuttavia, sarà interessata anche da un calo di temperature.

Ecco, nel dettaglio, il contenuto del bollettino della protezione civile della Regione Sicilia.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Per le giornate di oggi e di domani, l’Isola si colora di giallo e di rosso. Nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani, lo stato è di preallerta, con un livello di pericolosità medio. Allerta rossa, invece, per Catania, Enna e Siracusa, con un livello di pericolosità alto.

Situazione migliore se si considera il rischio delle ondate di calore. Catania si colloca al livello 0, con Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione. Le temperature massime percepite dovranno raggiungere i 33 gradi per la giornata di oggi, mentre sarà di 29 quella di domani. Livello 0 anche per Messina e Palermo, con la prima che oggi raggiungerà una temperatura massima percepita di 29 gradi per oggi e di 30 per domani, mentre nel capoluogo siciliano, la percepita sarà di 28 gradi per oggi e di 27 per domani.

Le previsioni di oggi e domani

L’Isola sarà caratterizzata da un sensibile calo delle temperature per quanto riguarda le giornate di oggi, mercoledì 30 agosto, e domani, giovedì 31.

Oggi, secondo quanto riportato dalle previsioni di iLMeteo.it, saranno solo Catania e Siracusa a superare la soglia dei 30 gradi di temperatura massima, con 31 per il capoluogo etneo e 32 per la seconda. Da segnalare le massime di 24 gradi a Enna e di 26 a Trapani.

Temperature che si rialzeranno lievemente già a partire da domani. Siracusa si mantiene la più calda con una massima di 33 gradi, seguita da Catania e Agrigento a 32.