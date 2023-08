PNRR, finanziamento per 3 milioni nel Catanese: si realizzerà un canale di gronda

Approvato nel Catanese finanziamento PNRR di 3 milioni per la realizzazione di un canale di gronda entro il 2026.

PNRR: Finanziamento da 3 milioni di euro approvato per la realizzazione di un canale di gronda a Gravina di Catania per lo smaltimento delle acque meteoriche su via Etnea. A dichiararlo il sindaco Massimiliano Giammusso.

Le parole del sindaco

“Il progetto – afferma Giammusso – è interamente finanziato nell’ambito del Pnrr “Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 con decreto di assegnazione dei contributi del 19/05/2023 per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Si tratta di un intervento che consentirà di evitare danni in occasione di eventi ormai frequenti quali le bombe d’acqua e le improvvise e forti piogge che in passato hanno causato anche dei morti a Gravina. Restiamo in attesa dei dettagli che verranno fuori dal cronoprogramma del progetto esecutivo che sarà a breve redatto e curato dal Rup, Marco Scalirò, che seguirà passo passo l’iter realizzativo del progetto”.

“Entro venti mesi a partire dalla data odierna – continua Federica Ingaglio, l’assessore ai Lavori pubblici – si dovrà avere l’aggiudicazione dei lavori e la conclusione degli stessi che dovranno concludersi e non oltre il 31 marzo 2026. Si tratta di lavori che apporteranno sicuramente dei benefìci alla comunità di Gravina che necessitava da tempo di essi”. Tali lavori verranno a sommarsi a quelli già realizzati dall’Amministrazione nel tratto di via Etnea via S. Paolo sud, a quelli in corso in via A. Moro e via G. Simili e agli altri, appena aggiudicati, nelle vie E. Di Mattei, E. Fermi e Cannizzaro”.