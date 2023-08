Parcheggi aeroporto Catania: la lista, le tariffe e il numero di posti

Parcheggi aeroporto Catania: la lista dei 6 parcheggi ufficiali gestiti dall'aeroporto. Informazioni riguardo il numero di posti, la tariffa e la distanza dallo scalo.

Parcheggi aeroporto Catania: sono 6 in totale i parcheggi dell’Aeroporto Fontanarossa divisi tra quelli a sosta breve e quelli a sosta lunga. Nell’articolo sono elencati i 6 parcheggi ufficiali gestiti dall’aeroporto di Catania: la mappa degli aeroporti è presa dal sito dell’aeroporto di Catania. Sempre tramite il sito aeroportuale della Sac è possibile ottenere informazioni dettagliate e in tempo reale sui posti liberi per ciascun parcheggio.

Parcheggi aeroporto Catania: l’elenco

Oltre i parcheggi ufficiali aeroportuali, sono presenti tanti altri parcheggi privati nelle zone limitrofe a Fontanarossa muniti di servizio navetta per lasciare la macchina e raggiungere l’aeroporto.

P1: Parcheggio sosta breve:

Conviene per soste fino a 2 ore;

Gratuito fino a 15 minuti;

€ 2,00 la prima ora;

50 metri dal Terminal A;

270 metri dal Terminal C;

97 posti auto;

2 posti auto gratuiti per disabili.

P2: parcheggio sosta breve

Conviene per soste fino a 2 ore ;

Gratuito fino a 15 minuti;

€ 2,00 la prima ora;

30 metri dal Terminal A;

330 metri dal Terminal C;

172 posti auto;

3 posti auto gratuiti per disabili.

P3: parcheggio sosta breve

Conviene per soste fino a 2 ore;

Gratuito fino a 15 minuti;

€ 2,00 la prima ora ;

20 metri dal Terminal A;

50 metri dal Terminal C;

81 posti auto;

48 posti auto gratuiti per disabili.

P4: parcheggio Low Cost

Conviene per soste oltre le 2 ore ;

€ 8,00 al giorno;

Multipiano;

200 metri dal Terminal A;

100 metri dal Terminal C;

1851 posti auto.

P5: parcheggio sosta breve

Conviene per soste fino a 2 ore;

Gratuito fino a 15 minuti;

€ 2,00 la prima ora;

180 metri dal Terminal A;

20 metri dal Terminal C;

57 posti auto;

1 posto auto gratuito per disabili.

P6: parcheggio sosta lunga

Il più vicino e il più comodo ;



€ 10,00 al giorno;

70 metri dal Terminal A;

200 metri dal Terminal C;

422 posti auto;

8 posti auto gratuiti per disabili.

Parcheggi aeroporto Catania: i passeggeri possono raggiungere il sito dell’aeroporto di Catania cercando online. Cercando la sezione parcheggi, si verrà indirizzati allo spazio dedicato, dove è possibile consultare tutte le informazioni in tempo reale.