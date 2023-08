Meteo Sicilia, è allerta rossa: il bollettino della Protezione Civile

Meteo Sicilia: allerta rossa per rischio incendi a Catania, Palermo, Siracusa ed Enna. Le temperature sono invece in calo in tutta la regione. Ecco i dettagli.

Meteo Sicilia: allarme incendi in tutta la regione. Livello di rischio da Medio a Alto in ogni provincia. Nonostante le basse temperature, che fanno segnare valori da Livello di rischio 0, gli incendi non daranno tregua in queste ultime giornate di agosto.

Meteo Sicilia: allerta rossa incendi

Viene dichiarato lo stato di Pre-allerta per tutte le province siciliane ad eccezione dei casi di Siracusa, Catania, Enna e Palermo dove, invece, viene dichiarata la piena allerta rossa. Il grado di rischio per queste ultime province si attesta al Livello Alto, ovvero il più grave nella scala utilizzata dalla Protezione Civile (Nessuno-Basso/Pre-allarme-Medio/Attenzione-Alto). Le restanti province si fermeranno ad un Livello di rischio Medio.

Riportiamo la definizione, fornita dalla Protezione Civile, di Livello di rischio Alto: “Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce.”

Meteo Sicilia: temperature in sensibile calo

Se gli incendi continueranno a vessare l’isola, le temperature grazieranno i siciliani. Nel Sud Italia arriva una saccatura atlantica che porterà rovesci e temporali sparsi. Per “saccatura” si intende una figura a forma di U o V nella mappa della pressione atmosferica. La forma ad “U” indica un’area di bassa pressione che si incanala in una regione di alta pressione: nel nostro caso specifico, la bassa pressione del Nord Europa si dirige a Sud, creando un’appendice nell’area mediterranea, che invece, solitamente, è governata dall’alta pressione.

Nella giornata di oggi, a Catania, Palermo e Messina si registrano rispettivamente 33, 31 e 31 gradi. Per quel che riguarda la giornata di domani, nelle stesse città si registreranno rispettivamente 34, 33 e 30 gradi. La protezione civile non dichiara nessuna allerta e un Livello di rischio temperature 0: il più basso nella scala utilizzata dall’ente per la salvaguardia del territorio.

Il Livello di rischio 0 viene definito in questo modo: “Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione”.

Precipitazioni, venti e umidità

L’isola sarà interessata da precipitazioni sparse ma consistenti, a tratti temporalesche. I venti, provenienti dai quadranti occidentali, saranno da moderati a forti con una graduale attenuazione in serata. L’umidità si attesta al 60-80% nei bassi strati.