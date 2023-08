Meteo Sicilia, persiste l’allerta incendi: le aree interessate

Meteo Sicilia: l'Isola ancora nella morsa degli incendi. Sarà allerta rossa e gialla per le giornate di oggi e domani.

Meteo Sicilia: Isola colpita ancora una volta dagli incendi nelle scorse ore, specialmente nelle zone del Palermitano e del Trapanese, dove è stata necessaria, per qualche ora, la chiusura dell’aeroporto di Trapani Birgi. L’emergenza persiste ancora, come riporta l’ultimo bollettino della protezione civile, e durerà per l’intera giornata di oggi e anche per domani, martedì 29 agosto.

Meteo Sicilia: rischio incendi

La Sicilia si colora di giallo e di rosso per quanto riguarda il rischio incendi. In buona parte dell’Isola, lo stato è di preallerta con pericolosità media e le province interessate sono Agrigento, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Situazione che peggiora se ci si sposta nelle province di Caltanissetta, Catania ed Enna, con un’allerta rossa e il livello di pericolosità alto.

Non pervenuti dati sul rischio ondate di calore all’interno del bollettino.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi e domani

Sole e caldo con qualche nuvola per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 28 agosto. L’ Isola si presenta con la maggior parte delle temperature massime al di sopra dei 30 gradi. Da segnalare 39 gradi a Siracusa, città più calda, mentre a Trapani si scende a 27 gradi con venti forti, così come nell’Agrigentino. Nel resto dell’Isola i venti saranno moderati.

Situazione diversa per domani, martedì 29 agosto, con qualche pioggia che raggiungerà l’Isola. In particolare, a Trapani sono previsti temporali e schiarite, con il vento forte che persiste. Il resto della Sicilia presenterà qualche nuvola, con isolate piogge a Enna e a Palermo. Temperature massime che scendono di qualche grado, con Siracusa che si mantiene la più calda con 32 gradi.

Le previsioni per Catania

Il capoluogo etneo, come riportato dal bollettino della protezione civile, nelle giornate di oggi e di domani, è in stato di allerta rossa per quanto riguarda il rischio incendi.

La temperatura massima di questo ultimo lunedì di agosto sarà di 37 gradi mentre la minima scenderà a 26. Qualche nuvola raggiungerà il capoluogo etneo nel pomeriggio ma senza alcun rischio di precipitazioni.

Situazione di domani che non differisce molto da quella di oggi. Tuttavia, la temperatura massima sarà più bassa di qualche grado e toccherà i 31 gradi. La minima sarà, invece, di 22 gradi, durante le prime ore del mattino.