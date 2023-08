Meteo Sicilia, forte caldo e cieli nuvolosi: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: il caldo non ha intenzione di lasciare l'Isola per il weekend, ma ci saranno delle variazioni a partire da lunedì.

Meteo Sicilia: anche se l’estate sta finendo, il caldo non ha intenzione di lasciare l’Isola. Soprattutto nel weekend le temperature supereranno di molto i 30 gradi, invece per quanto concerne l’inizio di settimana, le temperature dovrebbero subire degli abbassamenti e potrebbero essere previste nuvoloni e piogge. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Meteo Sicilia: previsioni 26 agosto

Come già detto in precedenza, per il weekend il caldo non ha intenzione di lasciare l’Isola. La provincia più calda per la giornata di sabato 26 agosto sarà Siracusa con una massima di 38 gradi, ma è previsto sole forte e caldo anche ad Agrigento e Ragusa. Nell’Agrigentino la massima dovrebbe aggirarsi intorno ai 37 gradi, mentre nel Ragusano intorno ai 36 gradi.

A Palermo invece è prevista una minima di 25 gradi e una massima di 34 gradi, mentre a Messina la minima prevista è di 26 gradi, ma con una massima di 34 gradi. Le provincie meno calde della Sicilia saranno Trapani ed Enna, dove la massima dovrebbe aggirarsi intorno ai 32 gradi.

Meteo Sicilia: previsioni 27 agosto

La situazione meteo non dovrebbe subire particolari cambiamenti per la giornata di domenica 27 agosto. Anche in questo caso la provincia più colpita dal caldo dovrebbe essere Siracusa, dove la massima dovrebbe toccare i 40 gradi. Previsto forte caldo anche a Caltanissetta e Ragusa, dove le massime previste dovrebbero aggirarsi intorno ai 35 e ai 36 gradi.

Previsto caldo anche ad Agrigento: la temperatura massima dovrebbe toccare i 36 gradi, invece nel Palermitano la minima si dovrebbe aggirare intorno ai 25 gradi, mentre la massima intorno ai 35 gradi.

Meteo Sicilia: previsioni 28 agosto

Per quanto concerne la giornata di lunedì 28 agosto, la situazione meteo prevede dei cambiamenti sull’Isola. Fatta eccezione per Trapani, dove il cielo sarà sereno, in tutto il resto del territorio è previsto cielo nuvoloso, ma nonostante ciò non mancherà il caldo. Infatti a Siracusa la massima prevista è di 38 gradi.

Ma in generale è previsto un abbassamento delle temperature su tutta l’Isola. Infatti, ad Enna la massima prevista dovrebbe aggirarsi intorno ai 26 gradi, mentre a Palermo e a Caltanissetta la massima prevista dovrebbe aggirarsi intorno ai 29 gradi.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Per quanto concerne il capoluogo etneo, durante la giornata del 26 agosto, la temperatura minima dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 gradi, mentre la massima intorno ai 37 gradi, i venti dovrebbero essere deboli.

Invece per quanto concerne domenica 27 agosto, è previsto sole e caldo, con la temperatura massima che dovrebbe toccare i 38 gradi, ci sarà invece un lieve abbassamento delle temperature lunedì 28 agosto, con cielo nuvoloso e con una massima prevista di 35 gradi.