Meteo Sicilia, ondate di calore in arrivo: picchi fino a 40 gradi

Meteo Sicilia, è stato pubblicato il nuovo bollettino meteo da parte della Protezione Civile: previsti picchi fino a 40 gradi nell'Isola.

Meteo Sicilia: come di consueto, è stato pubblicato il bollettino meteo da parte della Protezione Civile per la giornata di oggi, prendendo in considerazione rischio incendi, ondate di calore ma anche qualche acquazzone tipico del mese di agosto.

Meteo Sicilia: rischio incendi

In tutta la Sicilia, è stato dichiarato il livello di preallerta per gli incendi. Il rischio incendi non supera il livello medio in nessuna provincia siciliana. Le province con un rischio incendio di livello medio sono: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Palermo e Trapani. Mentre tutte le altre province hanno un rischio basso.

Per quanto concerne le temperature, sono previsti 37 gradi a Catania, con livello 1 di allerta. Invece, per quanto concerne Messina e Palermo, sono previsti rispettivamente 36 e 40 gradi ma con un rischio ondate di calore di livello 2. Inoltre, per la giornata di domani, è prevista un’ondata di calore di livello 1 per la città di Catania, di livello 2 per Palermo e persino di livello 3 per Messina.

Secondo la Protezione Civile, nel caso di livello d’allerta 2, sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Meteo Sicilia: piogge, venti e umidità

Invece, il bollettino per il rischio idrogeologico, aveva segnato anche un’allerta gialla per quanto concerne i temporali sull’Isola. Infatti, su diverse province siciliane non sono mancate precipitazioni. Tuttavia, secondo il nuovo bollettino, non sono previste nuove precipitazioni rilevanti, inoltre: