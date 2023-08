Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali nell’Isola: le aree coinvolte

Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali in arrivo sull'Isola: secondo l'ultimo avviso della Protezione Civile è in arrivo il maltempo.

Meteo Sicilia: la fine dell’estate si avvicina e sembrerebbe che anche le condizioni climatiche vogliano dare il loro contributo. Infatti, secondo l’ultimo bollettino rilasciato dal Dipartimento Regionale per la Protezione Civile della Regione Siciliana, è prevista un’allerta gialla per temporali in Sicilia.

Com’è possibile vedere consultando l’avviso della Protezione Civile, sia per la giornata di oggi che per quella di domani, 25 agosto 2023, è prevista un’allerta meteo per temporali in diverse aree della Sicilia. E in effetti, i cieli di alcune zone della Sicilia sono stati macchiati da alcune nuvole nel corso della giornata odierna, Catania compresa.

Si ricorda che l’allerta gialla corrisponde allo stato di “Attenzione” e al primo livello di pericolosità quando si parla di rischio meteo-idrogeologico e idraulico. In particolare, secondo quanto riportato nel bollettino e visibile nello schema presente all’interno dell’avviso, saranno diverse le zone della Sicilia ad essere interessate dall’allerta meteo gialla. Infatti, sono coinvolte per intero le province di Catania, Messina, Enna e Caltanissetta, mentre solo parte delle province di Agrigento e Palermo potrebbero essere coinvolte in forti rovesci o temporali nelle prossime quarantotto ore. Per ulteriori aggiornamenti sulla situazione, si rimanda al prossimo bollettino meteo della Protezione Civile che sarà pubblicato nel corso della giornata di domani.