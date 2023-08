Meteo Sicilia, ancora ondate di calore sull’Isola: le zone interessate

Meteo Sicilia, ancora forte caldo che attanaglia l'Isola in diverse aree: le zone colpite secondo il bollettino della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: prosegue l’ondata di forte caldo che si è abbattuta sull’Isola a partire dalla scorsa settimana. Infatti, dopo un agosto quasi “fresco” per la Sicilia, con temperature non troppo elevate e in considerazione del caldo estremo di luglio, da qualche giorno sull’Isola è tornato il caldo.

Secondo quanto inserito nel bollettino della Protezione Civile, in Sicilia persiste in rischio incendi che riguarda l’intera isola, come purtroppo è accaduto per gran parte dell’estate. In particolare, si segnala un livello di preallerta per il rischio incendi, i quali saranno di pericolosità media nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania e Palermo. Invece, la pericolosità sarà bassa per le province di Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e per Trapani.

Tuttavia, come anticipato, il rischio incendi non è l’unico protagonista dell’ultimo bollettino meteo Sicilia. Infatti, si segnalano anche delle ondate di calore che riguarderanno le principali città dell’Isola: Catania, Messina e Palermo. Nello specifico, secondo quanto riportato nell’avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana, per la giornata di oggi, 24 agosto 2023 si registra un rischio ondate di calore di livello 1 per le tre città sopra elencate. In particolare, la temperatura massima percepita sarà pari a 38 gradi a Catania, 37 a Messina e 35 a Palermo.

Inoltre, secondo le previsioni, l’ondata di calore dovrebbe persistere nella città di Messina e Catania anche per la giornata di domani, 25 agosto 2023. In questo caso, la città di Catania dovrebbe far registrare una temperatura massima percepita pari a 38 gradi anche domani, lo stesso avverrà anche per Messina. Diversa la situazione per Palermo, dove le temperature dovrebbero scendere domani fino a 34 gradi, senza far registrare ondate di calore. Tuttavia, per avere maggiori informazioni sarà necessario attendere il nuovo bollettino per la giornata di domani.