Meteo Sicilia: il bollettino della Protezione Civile per oggi

Meteo Sicilia: pubblicato, come di consueto, il bollettino meteo della Protezione Civile per la giornata di oggi. Presi in analisi il rischio incendi e le possibili ondate di calore nelle diverse province dell’isola.

Meteo Sicilia: rischio incendi

In tutta la regione viene dichiarato il livello di pre-allerta anche se il rischio incendi non supererà il livello Medio in nessuna provincia. Precisamente: Catania, Enna e Siracusa avranno un livello di rischio incendi medio; mentre, tutte le altre province si fermeranno ad un livello di rischio basso.

Di seguito la definizione fornita dalla Protezione Civile del termine “pre-allerta incendi”: “Le condizioni meteo‐climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce”.

Riguardo le temperature, per la giornata di oggi la Protezione Civile prevede 37 gradi nelle tre principali città della Sicilia, Palermo, Catania e Messina. Per domani si prevede una situazione sostanzialmente analoga salvo un lieve abbassamento delle temperature nel messinese, che si attesteranno a 35 gradi. Date le temperature mediamente elevate in tutta la regione, è stato dichiarato il livello di allerta 1 (su una scala da 0 a 3) su tutta l’isola.

Di seguito la definizione fornita dalla Protezione Civile del Livello di allerta 1: “Sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione. Si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio”.

Piogge, venti e umidità

Il bollettino tratta anche delle piogge, dei venti e dell’umidità che interesseranno la Sicilia. In particolare: