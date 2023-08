Sicilia, uomini su scooter sparano contro un’auto: 2 i feriti

Due uomini a bordo di un motorino sparano ad una vettura ferma all'incrocio: ferite le due persone a bordo del veicolo.

Ieri pomeriggio, in provincia di Caltanissetta, un motorino con a bordo due uomini si è avvicinato all’auto di Salvatore Azzarelli, 46 anni, che viaggiava lungo via Ruggero Settimo in compagnia di sua sorella, 40 anni.

I due uomini, con il volto coperto dal casco, hanno aperto il fuoco contro la vettura colpendo Azzarelli alla coscia e la sorella di striscio: le due vittime, ferite solo in maniera lieve, si sono recate in ospedale in autonomia, dove sono state prese in carico dai medici.

Probabile la matrice mafiosa dell’attentato, dati i diversi precedenti di associazione mafiosa di Salvatore Azzarelli: sul caso indagano gli uomini della polizia del commissariato di Gela.