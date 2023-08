Ponte sullo Stretto, parla Sammartino: “Tra meno di un anno avvio al cantiere”

Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Siciliana, ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardanti la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Durante l’incontro dal titolo “Il ponte tra sviluppo e lavoro“, tenutosi a Panarea e riguardante la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, è intervenuto Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Siciliana. “La Regione Siciliana finalmente ha un governo che insieme a quello Nazionale ha messo in campo ogni azione per fare in modo che fra meno di un anno l’avvio del cantiere per la realizzazione del Ponte sullo Stretto sarà realtà“, ha detto.

Il vicepresidente si è poi espresso sui benefici del Ponte: “Un ponte culturale che rimette assieme infrastrutture, un’area di sviluppo e una regione che merita di far conoscere le grandi aziende che lavorano nel nostro territorio con le sue eccellenze. Sarà un moltiplicatore di economia – ha dichiarato -. Dobbiamo tornare a parlare di una Sicilia competitiva, sul piano culturale, economico e dei diritti. I siciliani aspettavano da troppo tempo. Il ministro Matteo Salvini ha creduto fin da subito in questa grande opera, in maniera chiara“.

Sammartino dichiara inoltre la sua vicinanza al governo per “assicurare quelle politiche attive del lavoro e formare i lavoratori per la realizzazione di questa infrastruttura“. Infine, parla di un Ponte simbolo di speranza: “Sono certo – dice – che il Ponte sarà un’opera strategica che permetterà a tante eccellenze, che in questi anni sono andate all’estero, di poter tornare qui“.