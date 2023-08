Incendi in Sicilia, più di 18 i roghi attivi: lavoro incessante

Incendi Sicilia: più di 18 negli ultimi giorni. Nell'articolo la lista dei roghi divampati questa settimana.

Bosco e macchia mediterranea distrutti a causa dei numerosi incendi nell’Isola. Il lavoro del corpo forestale della Regione Siciliana e dei vigili del fuoco è incessante: persiste, infatti, il rischio incendi in tutta la Sicilia, come indicato nel bollettino di allerta diramato dalla Protezione Civile per invitare la popolazione a fare attenzione. Segue una lista dei roghi di questi giorni: