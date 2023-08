Incidente in Sicilia, impatto sulla SP31: scontro tra 5 auto

Incidente tra cinque auto in Sicilia: la carambola si è verificata sulla Sp31 e si è registrato un solo ferito.

Un nuovo incidente si è verificato ieri pomeriggio nel Ragusano. Questa volta l’impatto è stato tra cinque auto e fortunatamente si è registrato un solo ferito non grave. Le cinque auto coinvolte sono state una Fiat 500 L, Opel insigna, Renault Clio, Dacia Duster e una Pegeout 407.

Nello specifico, l’impatto è avvenuto a Vittoria sulla SP31 di Scoglitti per Marina di Acate all’altezza della contrada Zafaglione. Il ferito è una donna, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Sul luogo sono intervenuti la Polizia, gli agenti della municipale e i carabinieri, anche per occuparsi di gestire il traffico. Infatti, la zona è particolarmente affollata in questo periodo in quanto nei pressi di località balneari.