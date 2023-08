Catania, ritrovato il 20enne Joseph Magrì: era scomparso domenica scorsa

Il 20enne era scomparso da casa domenica scorsa ma, nella serata di ieri, ha, finalmente, fatto rientro.

Joseph Magrì si era allontanato dalla sua abitazione domenica scorsa, erano circa le 20 e 15 della sera e non è più tornato. A dare l’allarme era stata la sorella, che attraverso i social aveva reso pubblica la notizia attraverso questo post:

“È mio fratello!!! Si chiama Joseph Magrì

Se lo vedete contattate qualsiasi caserma di Catania o me su Facebook.

Condividete.”

In tanti hanno dimostrato solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia, ma per fortuna la storia si conclude con un lieto fine. Il giovane ragazzo ha fatto ritorno a casa nella serata di ieri, dopo diversi giorni in cui aveva fatto perdere le sue tracce. A dare la notizia è stata sempre la sorella, che dopo aver lanciato l’allarme comunica la fine di questo incubo.