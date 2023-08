Catania, vandalismo nella facoltà di Scienze Politiche: furti e danni agli uffici

Ignoti prendono di mira la facoltà di Scienze Politiche: vetri rotti, uffici saccheggiati e oggetti di valore rubati.

Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti hanno preso di mira la sede del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania.

Vetri rotti, uffici saccheggiati e oggetti di valore rubati, questo è il bilancio dell’incursione avvenuta nei giorni scorsi. A denunciare due docenti della facoltà, al momento stanno indagando le forze dell’ordine per fare chiarezza sull’accaduto.

L’associazione culturale “CrediamociCatania” ha diffuso una nota dove condanna l’atto vandalico. “L’associazione — si legge — manifesta piena e assoluta solidarietà alle vittime dei furti presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania. Sono stati saccheggiati alcuni uffici, arrecando non soltanto danni materiali ma violando, inoltre, la proprietà privata e intellettuale di più docenti. Condanniamo ogni tipo di vandalismo”.

Dure le parole dell’associazione che continua e conclude dicendo: “L’accaduto rappresenta un’offesa all’Università, alla società civile e a chiunque ogni giorno crede nella sicurezza dei locali in cui – per motivi di studio o di lavoro – trascorre la maggior parte della propria quotidianità. Ci uniamo all’appello lanciato dai docenti, riponendo fiducia nelle forze dell’ordine, affinché vengano individuati i responsabili e non si verifichino più atti vandalici”.