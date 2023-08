Catania, droga in via Capo Passero: arrestati 2 spacciatori

Due giovani ragazzi, entrambi con precedenti penali, arrestati per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito dei controlli antidroga del nucleo operativo dei carabinieri di Catania Fontanarossa, sono stati tratti in arresto due giovani ragazzi di 24 e 19 anni.

I due Catanesi avevano entrambi precedenti penali, l’accusa è concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’iter era sempre lo stesso: un pusher approcciava gli acquirenti, che in auto si avvicinavano alla loro abitazione, e l’altro complice entrava in casa per ritirare l’ordine richiesto dal “cliente”. I carabinieri interessati nell’operazione antidroga, nel giro di un’ora, hanno monitorato la vendita di stupefacenti a 13 avventori; tutti fermati e poi segnalati alle autorità competenti.

Subito dopo l’intervento dei militari il ragazzo 19enne ha tentato la fuga in sella al suo scooter Honda Sh, ma è stato prontamente seguito e poi fermato; All’interno del vano porta oggetti del mezzo è stata ritrovata una somma di denaro (circa 460 euro).

Il secondo ragazzo di 24 anni ha tentato, invano, di rifugiarsi all’interno della propria abitazione. Per sviare le forze dell’ordine ha lanciato in strada una busta di plastica con all’interno diverse dosi di marijuana.

All’interno dell’abitazione, precisamente nello scarico fognario, sono state rinvenuti 4 bilancini di precisione.

I due pusher sono stati tratti in arresto e posti alla detenzione domiciliare.