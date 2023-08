Meteo Sicilia, ancora caldo ma temporali in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: ci sarà ancora caldo nel weekend, con piogge sparse per la regione. Previsto lo stato di preallerta per rischio incendi.

Meteo Sicilia: l’afoso caldo di agosto non sembra avere intenzione di placarsi. Le temperature dell’isola continuano a raggiungere e per di più superare i 30 gradi, nonostante la stagione estiva sia ormai quasi alla fine. Nubi sparse toccheranno alcune zone della Sicilia, accompagnate da leggeri temporali. Di seguito, le previsioni metereologiche nel dettaglio.

Meteo Sicilia: previsioni 31 agosto e 1 settembre

Nella giornata di oggi, il territorio siciliano presenta previsioni variegate per le sue province. Nel Siracusano si raggiungerà la temperatura massima dell’isola, toccando i 33 gradi, ma potrebbero esserci temporali e schiarite con una probabilità di precipitazioni del 10%. Rischio di temporali anche in provincia di Enna, dove le temperature raggiungeranno invece una massima di 26 gradi.

Previsto forte caldo in provincia di Agrigento, con temperatura massima di 31 gradi, a Catania, dove si ha una massima di 32 gradi, e a Ragusa, dove si toccheranno invece i 30 gradi. Cieli sereni a Palermo e Trapani, dove le massime sono rispettivamente di 29 e 27 gradi, mentre potrebbero esserci nuvole e isolate piogge a Caltanissetta.

Giorno venerdì 1 settembre il sole dominerà l’Isola, con picchi di caldo ad Agrigento, Catania e Ragusa, dove la massima prevista è rispettivamente di 32, 31 e 30 gradi. Il resto della Sicilia godrà di cieli sereni e poche nuvole.

Meteo Sicilia: previsioni del weekend, 2 e 3 settembre

Nel weekend l’isola vedrà cieli sereni e poco nuvolosi. Giorno sabato 2 settembre prevede forte caldo ad Agrigento, Catania e Siracusa, dove si registreranno 31 gradi, e a Palermo dove si toccheranno i 30 gradi. Potrebbe presentarsi qualche nuvola a Catania, Palermo, Ragusa, Trapani e Siracusa.

Domenica 3 settembre ci sarà un leggero aumento delle temperature, con un picco ad Agrigento, dove la massima prevista è di 33 gradi. Forte caldo anche a Caltanissetta, Messina e Ragusa, dove le temperature raggiungeranno i 31 gradi. Cieli sereni a Trapani e, nel resto dell’Isola, sono previste temperature sui 28-32 gradi e sporadiche nuvole.

Meteo Sicilia: rischio temporali e allerta incendi

Secondo l’ultimo bollettino pubblicato dalla Protezione Civile, si segnala per la giornata di oggi l’ormai ricorrente allerta incendi. Infatti, per tutta la Sicilia è previsto lo stato di preallerta per rischio incendi, anche se di pericolosità bassa in tutta l’Isola. Non si segnalano ondate di calore per la giornata di oggi e domani, almeno fino al prossimo bollettino che sarà rilasciato oggi.

Tuttavia, secondo l’avviso della Protezione Civile, potrebbero verificarsi rovesci a carattere temporalesco in alcune zone dell’Isola. In particolare, è interessata la parte centro-orientale della regione, comprendente i territori delle province di Messina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa e Siracusa. In queste aree, potrebbero quindi verificarsi temporali nel corso della giornata odierna.