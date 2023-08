Divieto assoluto del sindaco per concerto neomelodico, parla il cantante: “È abuso”

"Divieto assoluto" per il concerto del cantante neomelodico Filippo Zuccaro, in arte Andrea Zeta. Diverse le polemiche.

Bloccato il concerto del cantante neomelodico Filippo Zuccaro, in arte Andrea Zeta e figlio del boss Maurizio Zuccaro. “Per l’immagine e la reputazione del Comune, con possibili ripercussioni pregiudizievoli per i beni dell’ordine e della sicurezza pubblica – si legge nell’ordinanza sindacale a firma del sindaco del comune di Santa Domenica Vittoria, Nunzio Spartà – divieto assoluto di esibizione del cantante F.Z., in arte A.Z., previsto, nell’ambito dell’originario programma dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, edizione 2023, per il giorno 2 settembre, dalle ore 22 alle ore 24 in piazza Marconi“.

La censura ha suscitato diverse polemiche da parte del comitato dei festeggiamenti, ma non solo: “Fate girare questo abuso“, ha commentato Andrea Zeta stesso, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Caro sindaco, ma si è candidato per fare cosa? Per il bene della città o per lo stipendio? – continua l’artista sul social -. Prima ad accettarmi e poi a togliermi dal concerto solo per intimidazione del questore? Come può un questore vietare di farmi lavorare? […] Quindi un figlio di una famiglia difficile non ha diritto al lavoro? Complimenti allora a voi. Volete la delinquenza… non votate più questo sindaco. Un sindaco onesto non avrebbe permesso questa intimazione fatta dal questore“.