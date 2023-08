Migranti, trasferimenti in corso: 1.828 lasciano Lampedusa

Cambiamenti all'hotspot di contrada Imbriacola: trasferimenti in corso. In particolare, 1.828 migranti lasceranno il centro.

La prefettura di Agrigento, in collaborazione con la polizia, sta cercando di sistemare la situazione all’hotspot di contrada Imbriacola. Sono ben 1.828, degli attuali 3.593 presenti all’hotspot di Lampedusa, i migranti che verranno trasferiti durante la giornata di oggi.

Da domenica le traversate e gli sbarchi hanno dovuto interrompere le attività per il forte vento ed il mare mosso. Adesso, però, la motonave Galaxy imbarcherà alle 15:00 altri 500 migranti e farà rotta verso Porto Empedocle. Inoltre, è previsto un trasferimento di 448 persone con la nave Lampedusa, che dovrebbe attraccare alle 17:00 a Cala Pisana e per ripartire per Trapani. Già arrivata anche la nave militare Mimbelli che sta imbarcando 600 migranti che per Augusta.

Attivi anche i voli militari, con 70 migranti ciascuno, con un totale di 280, che partiranno per Comiso, Pisa, Bari e Venezia.