Sicilia, stanziati 60 milioni per interventi idrogeologici: “Provvedimenti necessari”

Manutenzioni necessario per la tutela del territorio in Sicilia: 60 milioni stanziati dalla Regione presi dal fondo Poc. 40 interventi previsti, 12 già appaltabili.

La Regione Sicilia stanzia 60 milioni per interventi per la tutela del territorio da rischi idrogeologici. Gli interventi sui tratti fluviali dell’isola non sono più rimandabili e dovranno essere realizzati al più presto per evitare disastri ed esondazioni a causa delle prevedibili bombe d’acqua che arriveranno questo inverno. L’Autorità del bacino del distretto idrografico della Sicilia, autrice del documento che annovera gli oltre 40 interventi necessari per l’isola, dichiara che i finanziamenti per queste misure graveranno sui fondi del Poc.

“Il provvedimento – dichiara Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana- si inserisce nella strategia del mio governo per contrastare le conseguenze pericolose per la popolazione di fenomeni meteorologici violenti che hanno colpito e che potrebbero colpire il territorio isolano. La manutenzione degli alvei è, in questo senso, una attività essenziale per una puntale opera di prevenzione del rischio idrogeologico“.

Al momento sono 12 gli interventi pronti per essere appaltati e comprendono investimenti per 12 milioni di euro. Le aree interessate dagli interventi sono le seguenti: